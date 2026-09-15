Festa del Borgo e Buskers Festival, due giorni di eventi a Bergamo
GLI EVENTI. Sabato 19 settembre anteprima a ChorusLife, domenica 20 festa in Borgo Palazzo con oltre 200 botteghe aperte, spettacoli e street food.Lettura meno di un minuto.
Doppio appuntamento nel fine settimana a Bergamo con la Festa del Borgo e il Bergamo Buskers Festival, che tra sabato 19 e domenica 20 settembre animeranno ChorusLife e Borgo Palazzo con spettacoli, botteghe aperte, street food e attività per famiglie. La Festa del Borgo, giunta alla sedicesima edizione, torna domenica 20 settembre dalle 10 alle 19 lungo via Borgo Palazzo. Per l’occasione circa un chilometro e mezzo di strada sarà trasformato in una grande area pedonale, con oltre 200 attività commerciali aperte, musica, sport, spazi per bambini, gonfiabili e proposte gastronomiche. L’iniziativa è promossa dall’associazione «Le Botteghe di Borgo Palazzo», nata nel 1994 e oggi forte di oltre 200 aderenti.
Il Buskers Festival tra ChorusLife e Borgo Palazzo
Ad affiancare la manifestazione sarà il Bergamo Buskers Festival, diretto da Marco Pesce e quest’anno dedicato alla memoria del ventriloquo bergamasco Pietro Ghislandi, scomparso nel 2025. La novità dell’edizione 2026 è l’anteprima di sabato 19 settembre alla piazzetta di ChorusLife: dalle 19 alle 22, a ingresso gratuito, si alterneranno i trampolieri acrobatici della Compagnia Segnavento, Aguila Claun e la Compagnia Lannutti&Corbo.
Domenica gli spettacoli si sposteranno in Borgo Palazzo. Dalle 14 sono previste performance in piazza Sant’Anna e alla postazione Canarie, con illusionismo, clownerie, giocoleria, monociclo e arti circensi. Tra gli ospiti anche il Jolly Roger Pirate Show, con cinque artisti e una struttura dedicata alle arti aeree. Spazio inoltre al teatro Lambe Lambe, ai madonnari e agli artisti della postazione Buskers Off. Il gran finale, con tutti gli artisti, è previsto alle 18.
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