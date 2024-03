Festa del papà, le foto ricordo e le dediche più belle sul nostro sito

Per te «papà» è la prima parola che hai pronunciato, per lui papà è chi lo teneva per mano quando ha fatto i primi passi e per lei chi ha messo le rotelle alla sua biciclettina la prima volta che ha provato a pedalare. Per qualcuno papà è chi ha cucinato la torta di compleanno più pasticciona del mondo, per qualcun altro chi si è travestito da Spiderman per dieci carnevali di fila o chi si è fatto truccare e pettinare per mesi quando volevi provare i trucchi nuovi. Papà è chi ha bevuto tutti i tuoi finti caffè di sabbia ogni estate al mare, chi ti ha sgridato quando tiravi i capelli alla sorellina e chi ogni sera ti chiedeva «cosa hai fatto oggi a scuola?» – domanda a cui tu puntualmente rispondevi con un laconico «niente». Papà è stato il tuo primo tifoso alle partite di calcio la domenica, il tuo fan in prima fila ai saggi di danza. Papà è chi ha pianto più di tutti al tuo matrimonio e colui che è sempre disponibile per fare da baby-sitter ai tuoi bimbi o da tassista tutto fare nei pomeriggi più caotici.