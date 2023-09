Festa a San Vigilio con sosta selvaggia: 104 i multati

Metti una sera di fine estate a San Vigilio , tra musica, drink e chiacchiere in compagnia. E tanti, forse troppi giovani, e altrettanti mezzi di trasporto, ammassati in poche decine di metri quadrati. Erano senz’altro più di cento le persone presenti , probabilmente anche il doppio, nella notte tra venerdì e sabato nei pressi del parcheggio del Belvedere di San Vigilio . Tante sono state le multe - precisamente 104 - che gli agenti della polizia locale hanno staccato in quasi due ore di lavoro dopo la segnalazione di un abitante della zona.

A richiamare così tanti ragazzi attorno al bar che si trova sul davanzale che dà su città bassa, una festa annunciata da tempo dai titolari del locale, che per l’occasione hanno chiesto e ottenuto dal Comune una deroga sui limiti dell’impatto acustico. L’area in questione, molto frequentata soprattutto in estate, ha iniziato ad affollarsi all’inizio della serata e con il passare delle ore si è riempita di motorini e automobili (molte meno le auto, per via del divieto di transito sulle Mura a partire dalle 21). Senza stalli per la sosta, i veicoli sono stati parcheggiati ovunque sui marciapiedi e lungo la carreggiata, creando qualche disagio e non poche occasioni di pericolo per i veicoli in transito. Proprio lì si sono assiepati anche i giovani partecipanti alla festa, quasi tutti poco più che adolescenti o appena maggiorenni.