Festival organistico internazionale, il 18 ottobre Martin Schmeding in Santa Maria Maggiore

Il quinto concerto del Festival organistico internazionale «Città di Bergamo» andrà in scena venerdì 18 ottobre alle 21, nella splendida cornice della Basilica di Santa Maria Maggiore. E avrà come protagonista Martin Schmeding , illustre concertista di fama mondiale e manager della classe d’organo alla prestigiosa Musikhochshule di Lipsia.

Il programma del Festival

Il programma, che ruota attorno al tardo romanticismo tedesco, si presenta d’altissimo valore musicologico e richiede qualità virtuosistiche trascendentali: in occasione del 150° anniversario della nascita di Franz Schmidt, oltre alle migliori musiche di questo misconosciuto musicista viennese che ancora componeva in un avvincente stile tonale di altissima fattura, si potranno ascoltare trascrizioni di famosi brani tratti da Sinfonie di Beethoven, Bruckner e Mahler, ed un autore di altrettanta rara esecuzione come Robert Fuchs, maestro, insieme ad Anton Bruckner, di Franz Schmidt.