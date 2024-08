Fiamme ad Atene, panico ed evacuazioni: da Bergamo sette Vigili del fuoco in soccorso - Video

A causa dell’emergenza incendi in corso in Grecia, alcun comandi provinciali del Vigili del fuoco italiani stanno partecipando all’invio di uomini e attrezzature . Dalla Lombardia sono partiti nella serata di lunedì 12 agosto sette uomini dal Comando provinciale di Milano e sette da quello di Bergamo.

I Vigili del fuoco di Bergamo in aiuto dei greci per arginare l’incendio ad Atene

È tuttora fuori controllo infatti l’enorme incendio boschivo scoppiato il 12 agosto nell’Attica nord Orientale e che, anche per colpa del forte vento, nelle ultime ha ridotto in cenere un’ area vastissima, di 100mila ettari , lambendo la periferia nord ovest di Atene , dove il forte fumo da ore sta provocando fortissima apprensione. L’ aria è acre ormai anche nella periferia sud della città, il lato opposto rispetto a dove sono scoppiati gli incendi.

Per mettere in salvo la popolazione le autorità sono state costrette a ordinare evacuazioni di massa in 11 tra città e villaggi della regione: isolate Dau Pentelis, Palia e Nea Pentelis, Marathon e Grammatiko, Dionysos e Patima Vrilissios, mentre la situazione è leggermente migliorata ad Afidnes e Kaletzi. Anche due ospedali sono stati sgombrati in mattinata e sinora sono circa settemila gli sfollati: alcuni di loro hanno trovato riparo in uno degli stadi della capitale, altre strutture sportive sono stai allertate.