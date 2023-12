Fiamme in un appartamento in piazza Sant’Anna, tre persone in ospedale

Fiamme nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre in un appartamento in piazza Sant’Anna, non lontano dalla chiesa parrocchiale. Illese le tre persone che si trovavano nell’abitazione: hanno però avuto bisogno di cure e controlli medici per il rischio di intossicazione, visto il fumo denso che si è sprigionato.