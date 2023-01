Fiamme in via Guerrazzi, distrutta l’azienda agricola «Demetra» - Foto

Un incendio è divampato nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 gennaio a Bergamo in via Guerrazzi, nell’area dell’azienda agricola «Demetra». Sono andati distrutti lo spazio aziendale con tettoia e serra, un camioncino, un trattore, numerose attrezzature agricole, semi e prodotti, «praticamente tutto il nostro lavoro», spiegano dall’azienda, attiva da 5 anni in via Guerrazzi. L’allarme è scattato verso le 2,30. Sul posto sono arrivati i titolari, che vivono a Curnasco, i vigili del fuoco (due squadre da Bergamo e una da Madone) e i carabinieri.