Fiera di Sant’Alessandro, 193 espositori e tante novità: il programma

Dal 4 al 6 settembre torna alla Fiera di Bergamo la Fiera di Sant’Alessandro, storica manifestazione dedicata all’agricoltura e al mondo rurale. La 23ª edizione, organizzata da Bergamo Fiera Nuova e Promoberg, riunirà 1 93 espositori, 148 dei quali lombardi e 104 bergamaschi. Nel 2025 i visitatori erano stati 50 mila.