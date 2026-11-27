Tra i padiglioni della Fiera di Verona, dove in questi giorni si riunisce l’Assemblea nazionale dell’Anci, quasi non si parla d’altro. Esaurita la spinta dei finanziamenti straordinari, i municipi fanno i conti con i costi di gestione dei nuovi servizi e delle nuove strutture attivati con il Piano nazionale ripresa e resilienza, il Pnrr.

Scuole, asili nido, poli culturali e servizi digitali costruiti o attivati grazie ai fondi europei. Ma i soldi per la gestione ordinaria scarseggiano. E il nodo pesa ancora di più perché si intreccia con una carenza di personale che svuota gli uffici tecnici e amministrativi. Lo testimoniano alcuni dei quasi 50 sindaci bergamaschi presenti all’assise dell’Associazione nazionale Comuni italiani.

Il punto, spiegano gli amministratori, è che l’investimento iniziale non chiude la partita: «Dopo il Pnrr, le opere e i servizi creati devono essere gestiti con la parte corrente del bilancio comunale, quella sempre più in sofferenza», e dunque «servono risorse certe per non lasciare soli i sindaci e i municipi» osserva Valentina Ceruti, vicepresidente del Dipartimento Lavori Pubblici di Anci Lombardia e sindaca di Villa d’Almè.

Situazione precaria

«Chiariamoci – aggiunge –: l’esperienza del Pnrr è stata molto positiva e ci ha consentito di realizzare diverse opere». Però, rileva, «siamo in un contesto in cui costi dell’energia, spese legate al sociale e rinnovi contrattuali, solo per citare tre voci, fanno impennare le spese comunali senza che a questo abbia fatto seguito un aumento delle risorse trasferite dallo Stato». E dunque «siamo già in una situazione molto precaria, fatichiamo a reperire risorse adeguate per ulteriori servizi»

Sul territorio orobico il Pnrr ha portato oltre 700 milioni di euro su oltre duemila interventi e il passaggio dai cantieri alla gestione quotidiana è tema d’attualità. Il quadro trova riscontro anche nell’indagine RUPort 2026 di Pronext sul lavoro dei responsabili unici di progetto, presentata nel contesto dell’assemblea Anci: il 78% degli intervistati con almeno un intervento Pnrr prevede un aggravio dei costi di gestione per il proprio ente.

I servizi digitali

L’impatto si tocca con mano anche nell’ambito dei servizi digitali, una delle colonne del Pnrr: «Abbiamo vinto diversi bandi sull’implementazione dei servizi digitali nei Comuni, ma oggi ci troviamo con canoni molto aumentati che ci mettono in difficoltà» spiega Luca Tami, sindaco di Caprino. Nel suo Comune è stato realizzato anche un nuovo asilo nido: per gestirlo e arrivare a un quadro chiaro dei costi reali, l’amministrazione ha scelto di affidare la gestione a una cooperativa per un paio d’anni, provando a misurare sul campo i sacrifici di bilancio che attenderanno il municipio. Un nido «richiesto, necessario e indispensabile, ci sono già le liste d’attesa», assicura il sindaco, temendo «la sorpresa» dei conti a fine del prossimo anno. «Spero che Anci si faccia portavoce di queste esigenze» conclude.

Sulla stessa linea il sindaco di Chignolo d’Isola, Saul Ronzoni: «Con il Pnrr abbiamo migliorato molto i servizi digitali, ma ci troviamo con canoni lievitati che ci mettono in difficoltà». Serve «un aiuto post Pnrr sulle spese correnti».

Mentre Edoardo Bertuetti, sindaco di Suisio, confida che «il federalismo fiscale possa offrire una prospettiva importante, perché alle competenze e alle responsabilità che tutti i Comuni e i sindaci hanno, devono anche corrispondere risorse reali e margini di autonomia che oggi mancano». Possibilmente, aggiunge la sindaca di Pedrengo, Simona d’Alba, con una revisione dei criteri in modo che «i contributi dallo Stato non penalizzino i Comuni virtuosi, ma li sostengano».

Personale in affanno

A complicare il quadro, l’osservatorio RUPort 2026 segnala che l’80% degli uffici opera in sotto organico o in emergenza cronica, con un peggioramento rispetto al 66,7% dell’anno precedente, e che l’85%ricorre a supporti esterni. «Si fatica a trovare personale disposto a lavorare nei Comuni perché gli stipendi non solo attrattivi» conferma Ronzoni, mentre Tami definisce «miracoloso» l’essere riusciti a «realizzare e finalizzare la progettazione di un asilo nido ad agosto per non sforare i tempi degli appalti del Pnrr», avendo a disposizione solo «una responsabile dell’ufficio tecnico e un consulente esterno per due mezze giornate a settimana». Corsa contro il tempo anche la realizzazione delle opere, aggiunge Tami, «perché sforare e perdere i fondi, per un Comune come il nostro, avrebbe significato il commissariamento».

Un sindaco che inaugura un asilo nido, dice Stefano Locatelli, responsabile federale degli enti locali Lega, «deve già sapere con quali risorse potrà tenerlo aperto l’anno successivo. Vale per gli asili come per gli impianti sportivi e gli altri servizi finanziati dal Pnrr». Dopo l’assemblea Anci, aggiunge, «il confronto con il Governo deve partire da una domanda concreta: quanto costa tenere in funzione le opere realizzate e quali risorse hanno già a disposizione i Comuni? Dove i bilanci comunali non bastano, servono risorse certe e pluriennali». Perché «il successo del Pnrr si valuterà anche tra cinque anni, quando una famiglia avrà ancora bisogno di trovare un posto in quell’asilo».