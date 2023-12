Folla in centro e traffico in tilt per la Vigilia: Babbi Natale, musica e nuove aperture - Foto e video

La splendida giornata di sole, accompagnata da temperature primaverili, ha spinto migliaia di bergamaschi ad uscire per una passeggiata, prima di sedersi a tavola per la tradizionale maratona enogastronomica che ci accompagnerà fino all’Epifania.

Il Sentierone si è colorato di rosso anche grazie alla 13esima edizione della «Babbo Running» , la manifestazione che coinvolge tantissimi Babbi Natale arrivati di corsa sul traguardo davanti al teatro Donizetti. Nel pomeriggio ancora tantissima gente con il traffico in tilt: code in centro e verso Città Alta, ma anche verso i centro commerciali per le ultime compere.