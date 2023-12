«Babbo running», Vigilia di corsa per oltre 4 mila bergamaschi - Foto e video

Oltre 4000 mila Babbi Natale di corsa e in cammino per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori pediatrici. Grande successo per la 13esima edizione della Babbo Running, l’evento che ha portato per le vie di Bergamo persone di tutte le età, con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata all’insegna della gioia, del divertimento e della solidarietà, a sostegno della Fondazione Veronesi. Partito dal Sentierone il fiume umano di color rosso ha percorso 5 km tra Bergamo Bassa e Alta.