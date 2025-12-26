Folla in città per Santo Stefano, tra mercatini, piste di pattinaggio e musei aperti

Migliaia di bergamaschi hanno scelto di trascorrere la festività di Santo Stefano in città. Un boom di presenze si è registrato nei musei e a passeggio per le strade, in Città Alta, così come sul Sentierone e in piazzale Alpini.

I mercatini di Natale, presenti in stazione e nel centro piacentiniano, hanno riscosso ancora grande successo, immersi in un’atmosfera unica fatta di luci scintillanti. Il meteo ha favorito le uscite all’aria aperta, particolarmente apprezzate per smaltire i lauti pranzi natalizi. In centro città si respirava l’autentico clima delle feste con tantissima gente che è salita sulla ruota panoramica e sulla storica giostra dei cavalli.

(Foto di Bedolis) (Foto di Bedolis) (Foto di Bedolis)

Ristoranti a pieno regime

Bar e ristoranti hanno lavorato a pieno regime per pranzi, merende golose e cene in compagnia.

Traffico in centro

Naturalmente a risentirne è stato il traffico: dalla mattina e fino a sera si sono registrate code, in particolare sull’asse che da via Bonomelli entra in città su viale Papa Giovanni XXIII e prosegue poi verso i parcheggi multipiano in piazza della Libertà.

Anche i mezzi pubblici, in primis la funicolare, non hanno avuto un minuto di tregua per riuscire a trasportare migliaia di persone, con decine di bus impegnati a fare la spola verso Colle Aperto.

Molto buone anche le presenze nei musei aperti.