Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 26 Dicembre 2025

Folla in città per Santo Stefano, tra mercatini, piste di pattinaggio e musei aperti

TEMPO LIBERO. Tanta gente in centro e in Città Alta, soprattutto turisti, a spasso per godersi la bella giornata festiva. Difficoltà di circolazione nelle vie centrali dalla tarda mattinata fino a sera.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Corsarola in Città Alta brulicante di turisti e bergamaschi il giorno di Santo Stefano. Migliaia di persone si sono riverssate in città creando anche diversi problemi alla circolazione
La Corsarola in Città Alta brulicante di turisti e bergamaschi il giorno di Santo Stefano. Migliaia di persone si sono riverssate in città creando anche diversi problemi alla circolazione
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Migliaia di bergamaschi hanno scelto di trascorrere la festività di Santo Stefano in città. Un boom di presenze si è registrato nei musei e a passeggio per le strade, in Città Alta, così come sul Sentierone e in piazzale Alpini.

I mercatini di Natale, presenti in stazione e nel centro piacentiniano, hanno riscosso ancora grande successo, immersi in un’atmosfera unica fatta di luci scintillanti. Il meteo ha favorito le uscite all’aria aperta, particolarmente apprezzate per smaltire i lauti pranzi natalizi. In centro città si respirava l’autentico clima delle feste con tantissima gente che è salita sulla ruota panoramica e sulla storica giostra dei cavalli.

(Foto di Bedolis)
(Foto di Bedolis)
(Foto di Bedolis)

Ristoranti a pieno regime

Bar e ristoranti hanno lavorato a pieno regime per pranzi, merende golose e cene in compagnia.

Traffico in centro

Naturalmente a risentirne è stato il traffico: dalla mattina e fino a sera si sono registrate code, in particolare sull’asse che da via Bonomelli entra in città su viale Papa Giovanni XXIII e prosegue poi verso i parcheggi multipiano in piazza della Libertà.

Anche i mezzi pubblici, in primis la funicolare, non hanno avuto un minuto di tregua per riuscire a trasportare migliaia di persone, con decine di bus impegnati a fare la spola verso Colle Aperto.

Molto buone anche le presenze nei musei aperti.

(Foto di Bedolis)
(Foto di Bedolis)
(Foto di Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Turismo
Vacanze
Vita quotidiana
Meteo
Previsioni
Giorgio Lazzari
EcoDiBergamo.it