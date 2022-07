Fondi in ritardo, la scuola d’estate fa flop: «Tardi per presentare progetti»

La scuola d’estate ha chiuso i battenti. Anzi, non li ha mai aperti. Nei mesi di luglio e agosto niente attività ludico-ricreative per i ragazzi delle scuole superiori della città . A differenza infatti dell’anno scorso, in cui il ministero dell’Istruzione di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, aveva messo a disposizione delle scuole 150 milioni di euro (circa 18mila euro per scuola) da destinare al recupero della socialità persa a causa del lockdown, per questa estate non sono stati erogati fondi ad hoc per proseguire l’esperienza pregressa.