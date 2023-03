Fonti già «scaricate» dalla siccità, sale l’allerta in 42 Comuni

Rieccoci. Come ampiamente preannunciato, la siccità è di nuovo realtà. Venerdì 10 marzo, infatti, Uniacque ha riassunto in un comunicato la situazione critica della risorsa idrica nella provincia di Bergamo. Una situazione critica, arrivata in anticipo rispetto al 2022, quando la siccità aveva colpito duro per diversi mesi, soprattutto quelli estivi, per concludersi solo a fine dicembre. Quest’anno, invece, siamo solo a inizio marzo e Uniacque ha già inviato richiesta di emissione di ordinanza di contenimento dei consumi idrici alle frazioni di sei comuni: località Bello Loco (Albino), frazioni Monte di Nese e Olera (Alzano Lombardo), località Foppi (Gandellino), frazioni Trevasco, San Vito, Lonno (Nembro), frazione Chignolo (Oneta), parte centrale del Comune di Val Brembilla.