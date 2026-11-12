Frode fiscale da 5 milioni di euro, sequestrati quattro immobili nel Bergamasco

I finanzieri del Gruppo Brescia , nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria nel settore del commercio di materiale antinfortunistico e antincendio , hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo , anche per equivalente, per un valore di 5 milioni di euro , nei confronti di dodici persone indagate , a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati tributari .

Uno degli indagati utilizzava per la frode una società immobiliare priva di ogni sostanza economica ed è risultato essere titolare, di quattro immobili in provincia di Bergamo , di una microcar e di un motoscafo , per un valore complessivo di circa 600 mila euro , che sono stati sequestrati.

In tutto sono 42 gli jndagati

Il provvedimento al termine di indagini, sotto il coordinamento della Procura di Brescia, che hanno riguardato 42 indagati e consentito di ricostruire un presunto sistema di frode fiscale nel Bresciano. Il gruppo attraverso la costituzione e la gestione di numerose società a responsabilità limitata prive di un’effettiva struttura operativa e patrimoniale, affidate formalmente a prestanome ma gestite di fatto dagli indagati, avrebbe alimentato un sistematico circuito di fatture per operazioni inesistenti.