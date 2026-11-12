Frode fiscale da 5 milioni di euro, sequestrati quattro immobili nel Bergamasco
GUARDIA DI FINANZA. L’inchiesta nel settore del commercio di materiale anti infortunistico nel Bresciano.Lettura 1 min.
Bergamo
I finanzieri del Gruppo Brescia, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria nel settore del commercio di materiale antinfortunistico e antincendio, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore di 5 milioni di euro, nei confronti di dodici persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati tributari.
Uno degli indagati utilizzava per la frode una società immobiliare priva di ogni sostanza economica ed è risultato essere titolare, di quattro immobili in provincia di Bergamo, di una microcar e di un motoscafo, per un valore complessivo di circa 600 mila euro, che sono stati sequestrati.
In tutto sono 42 gli jndagati
Il provvedimento al termine di indagini, sotto il coordinamento della Procura di Brescia, che hanno riguardato 42 indagati e consentito di ricostruire un presunto sistema di frode fiscale nel Bresciano. Il gruppo attraverso la costituzione e la gestione di numerose società a responsabilità limitata prive di un’effettiva struttura operativa e patrimoniale, affidate formalmente a prestanome ma gestite di fatto dagli indagati, avrebbe alimentato un sistematico circuito di fatture per operazioni inesistenti.
Il meccanismo avrebbe consentito alle imprese di rappresentare costi fittizi nelle proprie dichiarazioni, riducendo indebitamente il reddito imponibile e l’IVA dovuta all’Erario.
L’importo delle fatture ritenute false ammonterebbe a circa 43 milioni di euro (tra imponibile ed Iva). Le somme sarebbero state trasferite su conti bancari intestati a diversi soggetti economici di diritto cinese con una sequenza di movimentazioni finalizzata a ostacolare la ricostruzione dei flussi di denaro e l’individuazione della loro destinazione finale. Da qui anche l’accusa di riciclaggio.
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