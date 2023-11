Frutta e verdura di stagione: raccolti dimezzati e prezzi saliti fino al 50%

Corre, il carrello della spesa, e non si ferma neppure davanti ai banchi di frutta e verdura di stagione. Nei supermercati i prezzi dei generi alimentari continuano a crescere; calano le produzioni agricole (pere, castagne, zucche, e pure olio, grano e miele) e così anche per acquistare i prodotti tipici di questo periodo si è costretti a fare fronte a un surplus di esborsi. Periodi di caldo e di siccità intervallati da alluvioni e da gelate fuori stagione, ma anche l’impennata dei prezzi di produzione e della logistica, e la carenza di manodopera: tante cause per un ridimensionamento della quantità dei prodotti sul mercato. A livello nazionale si oscilla, secondo le organizzazioni di settore, dal -10% del grano al -70% del miele, passando per il dimezzamento di castagne (-50%) e pere (-63%). Più difficile capire quanto siano aumentati i prezzi rispetto all’anno scorso: poco secondo alcuni fruttivendoli, vero è, però, che l’inflazione è arrivata a toccare la doppia cifra e che il carrello della spesa non correva così veloce da tanto tempo.

Ortaggi più costosi

«I prodotti sono tutti disponibili – assicura Livio Bresciani, titolare di un negozio di ortofrutta in via Masone –. Quest’anno sono schizzati in alto soprattutto i prezzi di patate, cipolle e pere. Siamo nella media del 20%, ma con punte fino al 100%. Altri prodotti hanno avuto un incremento generalizzato già l’anno scorso. Fino a qualche tempo fa si parlava di “fattori eccezionali”, quali il Covid, la guerra, le avversità economiche ed energetiche. Oggi quei prezzi stanno diventando strutturali e temo che non arretreranno». Aumenti intorno al 15-20% si registrano anche nel comparto della verdura, dove però il mercato è molto più volubile e i prezzi possono oscillare in alto o in basso anche del 40-50% nel giro di poche settimane. «Il consiglio è di acquistare la quantità necessaria, senza fare scorte, e di fare attenzione ai valori nutrizionali che si cercano, dirottando su prodotti diversi e più convenienti, ma con valori equivalenti», dice ancora Bresciani. «Non dobbiamo dimenticare quello che è successo in Emilia Romagna – ricorda Milena Brivio, titolare di un negozio di ortofrutta in piazza Sant’Anna –. Le conseguenze di quell’alluvione le stiamo pagando adesso con la mancanza delle pere. Anche le castagne, quest’anno, sono un po’ più care, ma le difficoltà più grosse le abbiamo con la frutta non di stagione. I prezzi delle fragole, per esempio, sono diventati proibitivi. Se si acquistano i prodotti del periodo non si sbaglia, anche se la situazione generale è piuttosto anomala».

Produttori in difficoltà

La questione riguarda i consumatori, i commercianti ma anche gli stessi produttori: secondo i dati della Cia, nell’ultimo anno il prezzo della pasta è cresciuto in media dell’11% (con punte fino al 20-25%), ma il grano duro è stato pagato ai coltivatori il 40% in meno. Un corto circuito che ha costretto tante aziende, soprattutto quelle meno strutturate, a lasciare i campi incolti perché produrre non è più conveniente.