Fuga contromano per cinque Comuni: due arresti e un agente ferito

Un inseguimento ad alta velocità attraverso cinque Comuni della Bergamasca, concluso con due arresti e un agente della polizia locale ferito. È accaduto nella serata di giovedì 12 novembre, durante un servizio congiunto «Stazioni Sicure» delle Polizie locali di Bergamo e Seriate.

Fuga dalla stazione di Seriate: inseguimento in cinque Comuni

Intorno alle 22, nei pressi della stazione ferroviaria di Seriate, gli agenti hanno fermato per un controllo un’Audi A4 con quattro persone a bordo. Il conducente, apparso nervoso, è ripartito improvvisamente a forte velocità, dando il via a un inseguimento attraverso Seriate, Pedrengo, Albano Sant’Alessandro, Brusaporto e Bagnatica.

Durante la fuga, l’automobilista ha percorso anche rotatorie e tratti di strada contromano, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. La corsa è terminata in via della Campagna, a Brusaporto, dove l’auto è uscita di strada urtando un terrapieno.

Due arresti e un agente ferito: le misure del giudice