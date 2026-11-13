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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 13 Novembre 2026

Fuga contromano per cinque Comuni: due arresti e un agente ferito

L’INSEGUIMENTO. Un’Audi A4 fugge da un controllo a Seriate e attraversa cinque Comuni. Quattro persone scappano nei campi, due arrestate. Agente ferito: 15 giorni di prognosi.

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Redazione Web
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Fuga contromano per cinque Comuni: due arresti e un agente ferito

Un inseguimento ad alta velocità attraverso cinque Comuni della Bergamasca, concluso con due arresti e un agente della polizia locale ferito. È accaduto nella serata di giovedì 12 novembre, durante un servizio congiunto «Stazioni Sicure» delle Polizie locali di Bergamo e Seriate.

Fuga dalla stazione di Seriate: inseguimento in cinque Comuni

Intorno alle 22, nei pressi della stazione ferroviaria di Seriate, gli agenti hanno fermato per un controllo un’Audi A4 con quattro persone a bordo. Il conducente, apparso nervoso, è ripartito improvvisamente a forte velocità, dando il via a un inseguimento attraverso Seriate, Pedrengo, Albano Sant’Alessandro, Brusaporto e Bagnatica.

Durante la fuga, l’automobilista ha percorso anche rotatorie e tratti di strada contromano, mettendo in pericolo gli altri automobilisti. La corsa è terminata in via della Campagna, a Brusaporto, dove l’auto è uscita di strada urtando un terrapieno.

Due arresti e un agente ferito: le misure del giudice

I quattro occupanti sono fuggiti a piedi nei campi. Due sono riusciti a dileguarsi, mentre gli altri sono stati bloccati dopo aver opposto resistenza. Un agente è rimasto ferito, con una prognosi di 15 giorni. Arrestati due cittadini marocchini di 29 e 35 anni. Il primo è accusato di fuga, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il secondo di resistenza. Nell’auto sono stati trovati 7,26 grammi di hashish. Venerdì 13 novembre, dopo il giudizio direttissimo, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne e il divieto di dimora in Bergamasca per il 35enne.

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