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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 21 Ottobre 2026

Fuga da brividi a 170km/h su un’auto rubata: arrestato 28enne bergamasco

IL FERMO. L’uomo, senza fissa dimora, è stato fermato dopo dieci chilometri di inseguimento nel Ravennate. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia.

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Redazione Web
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Fuga da brividi a 170km/h su un’auto rubata: arrestato 28enne bergamasco
I carabinieri di Ravenna hanno fermato un bergamasco di 28 anni dopo una fuga da brividi su un’auto rubata
(Foto di Archivio)

Ravenna

Un 28enne di Bergamo, di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri nel Ravennate dopo un inseguimento di circa dieci chilometri a bordo di un’auto rubata, durante il quale avrebbe raggiunto velocità fino a 170 chilometri orari, effettuando sorpassi pericolosi anche nei centri abitati e in curva. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 19 ottobre. Il giovane è accusato di resistenza, fuga pericolosa e ricettazione.

Inseguimento nel Ravennate: fuga a 170 km/h

Tutto è iniziato a Fusignano, dove una pattuglia del nucleo radiomobile di Lugo ha intercettato una vettura segnalata come rubata il giorno precedente a Bologna. Alla vista dei militari, il conducente si è dato alla fuga, attraversando le vie cittadine e percorrendo le strade provinciali in direzione Bagnacavallo.

Durante l’inseguimento, proseguito per una decina di chilometri, il 28enne avrebbe compiuto numerose manovre pericolose. I carabinieri sono infine riusciti ad affiancare il veicolo e a sbarrargli la strada nei pressi di un centro commerciale di Bagnacavallo.

Bergamasco arrestato, disposto il divieto di dimora

Gli accertamenti hanno confermato che l’auto era stata rubata: il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario. Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre trovato una modica quantità di cocaina, sottoposta a sequestro amministrativo. Su disposizione della pm Silvia Ziniti, il giovane è stato trattenuto in una cella di sicurezza.

Martedì 20 ottobre il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 28enne, difeso dagli avvocati Paolo Giorgi e Massimo Pleiadi, il divieto di dimora nella provincia di Ravenna in attesa del processo.

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