Fuga da brividi a 170km/h su un’auto rubata: arrestato 28enne bergamasco

Un 28enne di Bergamo, di fatto senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri nel Ravennate dopo un inseguimento di circa dieci chilometri a bordo di un’auto rubata, durante il quale avrebbe raggiunto velocità fino a 170 chilometri orari, effettuando sorpassi pericolosi anche nei centri abitati e in curva. L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 19 ottobre. Il giovane è accusato di resistenza, fuga pericolosa e ricettazione.

Inseguimento nel Ravennate: fuga a 170 km/h

Tutto è iniziato a Fusignano, dove una pattuglia del nucleo radiomobile di Lugo ha intercettato una vettura segnalata come rubata il giorno precedente a Bologna. Alla vista dei militari, il conducente si è dato alla fuga, attraversando le vie cittadine e percorrendo le strade provinciali in direzione Bagnacavallo.

Durante l’inseguimento, proseguito per una decina di chilometri, il 28enne avrebbe compiuto numerose manovre pericolose. I carabinieri sono infine riusciti ad affiancare il veicolo e a sbarrargli la strada nei pressi di un centro commerciale di Bagnacavallo.

Bergamasco arrestato, disposto il divieto di dimora

Gli accertamenti hanno confermato che l’auto era stata rubata: il mezzo è stato recuperato e restituito al proprietario. Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre trovato una modica quantità di cocaina, sottoposta a sequestro amministrativo. Su disposizione della pm Silvia Ziniti, il giovane è stato trattenuto in una cella di sicurezza.