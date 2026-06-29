Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE IL PUNTO INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Lunedì 29 Giugno 2026

Furgoncino attraversa la Corsarola e si schianta contro un muro - Foto

L’INCIDENTE. Un furgoncino parcheggiato in via Mario Lupo si è mosso senza conducente, attraversando via Gombito e la Corsarola prima di schiantarsi contro un muro vicino alla vetrina del negozio «Quartiere Latino».

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Furgoncino attraversa la Corsarola e si schianta contro un muro - Foto
Il furgoncino contro l’edificio, in Città Alta

Bergamo

Non c’è pace per Città Alta: a poca distanza dal caso della macchina incastrata alla Fara, sotto un porticato in via Porta Dipinta, ora nuove foto stanno facendo il giro delle chat dei residenti e dei commercianti con un furgoncino che, con qualche problema al freno, è finito contro un muro antico della Corsarola.

Parcheggiato in via Mario Lupo, domenica 28 giugno nel pomeriggio il furgoncino si è mosso improvvisamente senza nessuno alla guida, attraversando via Gombito e terminando la corsa contro il muro di un edificio, a pochi centimetri dalla vetrina del negozio «Quartiere Latino».

Leggi anche

L’episodio, avvenuto poco dopo le 15 in una domenica affollata in Città Alta, non ha causato feriti ma avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine ci sarebbe un problema al freno a mano o alla marcia inserita

Furgoncino attraversa la Corsarola e si schianta contro un muro - Foto
Il furgoncino contro il muro

L’episodio è avvenuto nella zona del Lavatoio. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo potrebbe essersi messo in movimento per un problema legato al freno a mano o alla marcia inserita. Dopo aver percorso alcuni metri, il veicolo ha attraversato la Corsarola prima di schiantarsi contro una casa. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’incidente, avvenuto in pieno giorno, poco dopo le 15 di una domenica affollata in Città Alta, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: se il mezzo avesse deviato leggermente la traiettoria, avrebbe potuto imboccare via San Lorenzo, con rischi maggiori per pedoni e attività della zona, per una strada in discesa e decisamente pericolosa.

L’episodio richiama un altro recente caso curioso avvenuto sempre in Città Alta, con un suv rimasto incastrato sotto un porticato in via Porta Dipinta. In entrambi i casi, la dinamica sembra legata a manovre o disattenzioni alla guida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti