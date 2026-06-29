Furgoncino attraversa la Corsarola e si schianta contro un muro - Foto

Non c’è pace per Città Alta: a poca distanza dal caso della macchina incastrata alla Fara, sotto un porticato in via Porta Dipinta , ora nuove foto stanno facendo il giro delle chat dei residenti e dei commercianti con un furgoncino che, con qualche problema al freno, è finito contro un muro antico della Corsarola.

Parcheggiato in via Mario Lupo, domenica 28 giugno nel pomeriggio il furgoncino si è mosso improvvisamente senza nessuno alla guida, attraversando via Gombito e terminando la corsa contro il muro di un edificio, a pochi centimetri dalla vetrina del negozio «Quartiere Latino».

L’episodio, avvenuto poco dopo le 15 in una domenica affollata in Città Alta, non ha causato feriti ma avrebbe potuto avere conseguenze gravi. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine ci sarebbe un problema al freno a mano o alla marcia inserita

L’episodio è avvenuto nella zona del Lavatoio. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo potrebbe essersi messo in movimento per un problema legato al freno a mano o alla marcia inserita. Dopo aver percorso alcuni metri, il veicolo ha attraversato la Corsarola prima di schiantarsi contro una casa. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’incidente, avvenuto in pieno giorno, poco dopo le 15 di una domenica affollata in Città Alta, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: se il mezzo avesse deviato leggermente la traiettoria, avrebbe potuto imboccare via San Lorenzo, con rischi maggiori per pedoni e attività della zona, per una strada in discesa e decisamente pericolosa.