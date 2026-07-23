Furto in un appartamento di via San Lazzaro a Bergamo: denunciata una donna

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, una volante della polizia di Stato in transito in via Zambonate a Bergamo è stata fermata da due persone che hanno riferito di aver appena subito un furto nella propria abitazione, in via San Lazzaro, da cui erano stati portati via un portafoglio con documenti e una carta di credito, un iPhone 15 Pro, uno zaino e un borsello.

Il recupero della refurtiva

Grazie alla localizzazione, gli agenti hanno individuato il telefono in via Angelo Mai, dove poco dopo hanno rintracciato una donna, classe 1982, senza fissa dimora e con numerosi precedenti, in possesso della refurtiva. Gli accertamenti hanno appurato che, poco prima, la carta di credito sottratta era stata utilizzata per tre transazione in una tabaccheria, di cui l’ultima non andata a buon fine. La donna è stata denunciata per ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.