Dai furti nelle abitazioni lombarde alla residenza di campagna dei principi di Galles. C’è anche un legame con Bergamo nella vicenda di uno dei due cittadini albanesi fermati per il furto ad Anmer Hall, la villa di William e Kate Middleton nella tenuta reale di Sandringham, nella contea inglese del Norfolk. A ricostruire il passato italiano dell’uomo è il quotidiano «Il Giorno».

Il furto nella residenza reale

Il colpo risale al pomeriggio di lunedì 23 novembre. Secondo la ricostruzione, i due uomini si sarebbero introdotti nella residenza, impossessandosi di un orologio e di sei paia di gemelli. L’attivazione dei sensori di movimento e l’avvistamento dei due intrusi da parte di un responsabile della tenuta hanno fatto scattare l’allarme. Le ricerche, condotte anche con unità cinofile, droni ed elicotteri, si sono concluse con il fermo dei due sospettati, chiamati a rispondere davanti alla magistratura britannica.

I precedenti e il legame con Bergamo

Come riferisce «Il Giorno», uno dei due fermati ha vissuto a lungo tra Lombardia e Veneto, accumulando precedenti penali, arresti e denunce soprattutto tra il 2013 e il 2018. Nell’aprile del 2013 era stato arrestato nel quartiere milanese di Lambrate dagli agenti della Squadra mobile di Lecco nell’ambito di un’indagine su una serie di furti in abitazione tra il Lecchese e la Brianza. Successivamente era stato trasferito ai domiciliari a Isola della Scala, nel Veronese.