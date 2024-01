Furto su un’auto in sosta a Bergamo, l’appello dei derubati

Una valigia, un computer portatile, un iPhone, ma anche un paio di scarpe e scarponi. È il bottino del furto messo a segno lo scorso 5 gennaio, tra le 12 e le 14 , dal bagagliaio di un’auto posteggiata in via Locatelli. A denunciare l’accaduto è la coppia proprietaria della vettura, che ora lancia un appello a chiunque possa aver assistito al furto o visto da qualche parte gli oggetti rubati.

Che sono: una valigia nera marca Muji da 105 litri, un MacBook Pro M1 14 pollici di colore grigio, un iPhone SE nero, una custiodia per MacBook «Cote & Ciel», scarponi da sci Atomic Hawk 120 di colore blu e giallo e scarpe Salomon XT-6 arancioni. L’auto era chiusa a chiave e gli oggetti non erano visibili dall’esterno. I derubati hanno sporto denuncia per furto: chiunque possa avere informazioni a riguardo, può fare riferimento al 112.