Galli: «Troppi assembramenti, serve prudenza, il virus circola»

È stato un fine settimana all’insegna di grandi eventi, feste e assembramenti in varie parti d’Italia. Il concerto di Vasco Rossi, i festeggiamenti per lo scudetto del Milan e tante altre occasioni di contatti ravvicinati. Mascherine in soffitta e distanziamenti azzerati. «Non lo dico da interista, ma gli assembramenti per la festa del Milan mi sono sembrati davvero inopportuni – sottolinea l’infettivologo Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano -. Non siamo ancora arrivati al momento in cui è possibile fare di tutto, il Covid circola ancora, ma molti tendono a dimenticare. Alla Fiera del Libro a Torino ho riscontrato personalmente tanta gente senza mascherine. Ritengo probabile una discreta quantità di nuove infezioni. Più che una minaccia è una promessa, o se volete più che un rischio è una certezza. E si tenga sempre presente che una parte considerevole delle infezioni non vengono denunciate. L’appello alla prudenza va ribadito».