Gas, senza le agevolazioni si rischiano aumenti fino a 344 euro annui per famiglia

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 31 marzo. Quel giorno, salvo proroghe ancora da ufficializzare, scadranno alcune delle più importanti agevolazioni governative contro il caro-bollette: la «neutralizzazione» degli oneri di sistema – cioè l’azzeramento di una serie di costi fissi presenti in bolletta – e l’Iva scontata al 5% per gas e luce (e teleriscaldamento), misure introdotte nel 2022 dal governo Draghi e confermate poi dal governo Meloni. Ma la deadline per l’applicazione degli interventi è appunto il primo trimestre 2023: senza proroghe, da fine mese si giungerà allo stop per questi aiuti . L’impatto della mancata proroga sarebbe salato: secondo la stima dell’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, queste agevolazioni valgono circa il 20% della bolletta; la loro eliminazione si tradurrebbe in maggiori costi pari a 344 euro annui a famiglia tra luce e gas.