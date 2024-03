Gentiloni e Locatelli per la Giornata in memoria delle vittime del Covid

Saranno il Commissario europeo per l’Economia Paolo Gentiloni e il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ad affiancare il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e le altre autorità del territorio in occasione delle commemorazioni volute dal Comune di Bergamo in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. Il 18 marzo di ogni anno si celebra la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, istituita formalmente il 17 marzo 2021. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare uscirono per la prima volta dal Cimitero Monumentale di Bergamo, percorsero via Borgo Palazzo e imboccarono la circonvallazione cittadina in direzione dell’autostrada per raggiungere le città italiane che, in quei giorni, diedero la loro disponibilità ad accogliere i tanti defunti bergamaschi destinati a una cremazione che gli impianti orobici, seppur funzionanti a pieno regime, non era più in grado di garantire.