Gioco d’azzardo, numeri record ma l’Osservatorio è stato abolito

Giocati 1.617 miliardi di euro in 20 anni

L’appello: basta con l’invito al «gioco responsabile»

Eppure l’Osservatorio per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo al ministero della Salute è stato abolito dal governo. Le associazioni ne chiedono il ripristino così come una legge quadro generale che ponga come priorità la salute dei cittadini e non gli incassi privati di chi fa fortuna sulla salute e la fragilità degli italiani. Tra le richieste, rilanciate dal giornale dell’Azione Cattolica, c’è quella del divieto totale della pubblicità del gioco d’azzardo su tutti i media e in particolare in televisione e quella di smetterla con l’invito al «gioco responsabile», espressione che non assolve nessuno.