Cronaca / Bergamo Città Venerdì 27 Febbraio 2026

Gioco de L’Eco, la grande gioia di Mario: «Fedele lettore, premiato con un’auto»

LA CONSEGNA. Un 84enne di Petosino vince la Suzuki Swift della concessionaria Autorota. «Ogni mattina alle 6 compro il giornale, ho partecipato a tutte le edizioni del concorso».

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Pietro Rota, della concessionaria Autorota, consegna le chiavi al vincitore Mario Taschini
Pietro Rota, della concessionaria Autorota, consegna le chiavi al vincitore Mario Taschini

La consegna dell’automobile, super premio finale del Gioco de L’Eco - storico concorso del giornale, appuntamento fisso per i nostri fedeli lettori - è, ogni anno, il momento più atteso. Gioia, soddisfazione e un pizzico di commozione, sono i sentimenti che accompagnano la consegna delle chiavi, atto conclusivo di ogni edizione del gioco.

La gioia di Mario

A vincere la bellissima Suzuki Swift Top hybrid, della concessionaria Autorota, è Mario Taschini, 84enne partecipante di Petosino, frazione di Sorisole. Fedele lettore del giornale, ha sempre preso parte al concorso ed è felicissimo perché questo è il primo successo per lui, dopo anni e anni di tentativi: «Quando mi hanno telefonato dal giornale per avvisarmi della vincita, credevo fosse una presa in giro, al giorno d’oggi se ne sentono di ogni - racconta Mario, emozionato, negli uffici della concessionaria -. Ho chiamato mio figlio, si è attivato e abbiamo scoperto che non era assolutamente uno scherzo, avevo vinto per davvero. È la prima volta che mi capita e sono tanto contento. La macchina è bellissima, mi piace molto anche il colore. Prendo parte al concorso tutti gli anni. L’Eco è il mio giornale preferito, lo trovo eccezionale. In casa non manca mai e non è mai mancato neanche in passato perché mia mamma lo acquistava sempre. Ricordo che lo leggevo per le notizie dell’Atalanta. Non sono abbonato, ma vado a comprarlo ogni mattina in edicola, alle sei. Mi piace poterlo leggere presto».

Per decretare la vincita dell’automobile, la cartella di Mario è stata estratta dall’urna. Commerciante di tappeti e tessuti, con un passato anche come dirigente della Virtus Petosino, lui non era sicuro di partecipare all’estrazione finale: «Ogni anno consegno la mia cartella nell’urna che c’è all’ingresso del giornale. Questa volta, quando sono arrivato nei pressi della sede, mi sono detto, tra me e me, quasi quasi la butto via, tanto non vinco mai niente. E invece è andata bene, finalmente ho vinto».

«Collaborazione che ci piace»

La consegna dell’automobile è sempre un bel momento anche per Curzio Rota della concessionaria Autorota, che ormai, da ben quindici anni, mette in palio una vettura come premio finale del gioco: «Siamo contenti nel consegnare l’automobile a lettori fidelizzati del giornale, ci fa piacere che continui la collaborazione tra noi e il quotidiano - spiega Curzio -. Mettiamo in palio automobili dal 2011 e speriamo di mantenere questo rapporto a lungo, che ci siano ancora tanti lettori fedeli al giornale che portano avanti la tradizione de L’Eco e la nostra, quella automobilistica. Noi e il quotidiano siamo simili, per il fatto di essere due realtà radicate nel territorio. Facciamo questo lavoro da circa cent’anni, io rappresento la quarta generazione. A consegnare le chiavi è stato mio padre Pietro, di 87 anni». In ottica futura, la concessionaria apre le porte a una possibile novità interessante per i partecipanti al concorso: «Magari l’anno prossimo metteremo in palio un nuovo modello Suzuki» conclude Curzio Rota.

