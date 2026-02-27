Gioco de L’Eco, la grande gioia di Mario: «Fedele lettore, premiato con un’auto»

La gioia di Mario

A vincere la bellissima Suzuki Swift Top hybrid, della concessionaria Autorota, è Mario Taschini, 84enne partecipante di Petosino, frazione di Sorisole. Fedele lettore del giornale, ha sempre preso parte al concorso ed è felicissimo perché questo è il primo successo per lui, dopo anni e anni di tentativi: «Quando mi hanno telefonato dal giornale per avvisarmi della vincita, credevo fosse una presa in giro, al giorno d’oggi se ne sentono di ogni - racconta Mario, emozionato, negli uffici della concessionaria -. Ho chiamato mio figlio, si è attivato e abbiamo scoperto che non era assolutamente uno scherzo, avevo vinto per davvero. È la prima volta che mi capita e sono tanto contento. La macchina è bellissima, mi piace molto anche il colore. Prendo parte al concorso tutti gli anni. L’Eco è il mio giornale preferito, lo trovo eccezionale. In casa non manca mai e non è mai mancato neanche in passato perché mia mamma lo acquistava sempre. Ricordo che lo leggevo per le notizie dell’Atalanta. Non sono abbonato, ma vado a comprarlo ogni mattina in edicola, alle sei. Mi piace poterlo leggere presto».