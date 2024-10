Giornata contro la povertà, le attività al Galgario

Le docce sono un tassello di quei servizi messi in campo per rispondere ai bisogni primari di chi vive in strada. Insieme alle mense, ai dormitori e alla distribuzione di vestiti. Ma la dignità della persona si ricostruisce anche attraverso momenti di condivisione, ascolto e bellezza. L’inaugurazione dei sette nuovi box di Caritas in via Conventino 8 (sei a disposizione degli uomini, che rappresentano il 90% dell’utenza, e una per le donne) è arrivata alla vigilia della Giornata internazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, che ricorre giovedì 17 ottobre.

Le attività

Tutti gli enti impegnati nei servizi per la grave marginalità anche quest’anno hanno organizzato una serie di iniziative, per sensibilizzare la comunità al tema della povertà, proprio all’insegna di una pluralità di proposte. Si parte alle 12 dalla mensa «Posto Caldo», in piazzale Marconi, dove alle 12 i coperti verranno apparecchiati per il pranzo «Aggiungi un posto a tavola», in collaborazione con l’associazione Cuochi bergamaschi. Nel pomeriggio sarà invece il Galgario teatro di incontri e attività. Dalle 17 alle 18 Laboratorio a cura di Young Caritas; alle 18,15 presentazione di Passeggeri della storia, a cura di Punto Sosta, Fondazione Bernareggi e Tantemani; alle 18,40 presentazione di «Tatoo. Non può piovere per sempre», pubblicazione a cura di Punto sosta, dormitorio Galgario, Drop in, Housing First, Comunità residenziali Opera Bonomelli.