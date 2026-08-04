Giostre, giochi e una lotteria: il September Park riporta la magia del Luna Park a Bergamo

Il September Park è pronto a tornare in via Borgo Palazzo a Bergamo da venerdì 28 agosto con oltre sessanta attrazioni dedicate al divertimento di grandi e piccoli. Per diverse settimane il parco accompagnerà le serate di fine estate con giostre, giochi e appuntamenti dedicati a tutta la famiglia, confermando una tradizione che da oltre un secolo rappresenta uno degli eventi più attesi della città. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Bergamo.

L’inaugurazione il 28 agosto

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 28 agosto alle 20.30 con la serata inaugurale. Per l’occasione, tutte le attrazioni saranno accessibili al prezzo speciale di 2 euro a biglietto, mentre i giochi a premio e le attrazioni a tempo proporranno promozioni dedicate valide per tutta la serata.

«Siamo felici di tornare a Bergamo con una nuova edizione del September Park – dichiara Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del Luna Park –. Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire un’esperienza pensata per tutte le età, affiancando alle attrazioni un calendario di iniziative speciali e numerose promozioni che permetteranno ai visitatori di vivere il parco durante tutto il periodo di apertura».

La lotteria il 19 settembre

Il September Park propone un calendario di appuntamenti speciali a partire da martedì 1 settembre, dalle 10 alle 12, momento in cui si terrà la mattinata dedicata alle persone

con disabilità, che potranno accedere gratuitamente e in sicurezza alle attrazioni insieme ai propri accompagnatori. Sabato 19 settembre, invece, è in programma la mega lotteria con in palio una bicicletta elettrica: l’estrazione si svolgerà alle 23.00 e, per ritirare il premio, sarà necessario essere presenti al momento dell’estrazione.