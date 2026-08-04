Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Martedì 04 Agosto 2026

Giostre, giochi e una lotteria: il September Park riporta la magia del Luna Park a Bergamo

L’EVENTO. Dal 28 agosto in via Borgo Palazzo a Bergamo tornano oltre 60 attrazioni per grandi e piccoli, con eventi speciali, promozioni e una serata inaugurale a 2 euro.

Lettura 1 min.
Giostre, giochi e una lotteria: il September Park riporta la magia del Luna Park a Bergamo
Torna il 28 agosto in via Borgo Palazzo il September Park a Bergamo

Il September Park è pronto a tornare in via Borgo Palazzo a Bergamo da venerdì 28 agosto con oltre sessanta attrazioni dedicate al divertimento di grandi e piccoli. Per diverse settimane il parco accompagnerà le serate di fine estate con giostre, giochi e appuntamenti dedicati a tutta la famiglia, confermando una tradizione che da oltre un secolo rappresenta uno degli eventi più attesi della città. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Bergamo.

L’inaugurazione il 28 agosto

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 28 agosto alle 20.30 con la serata inaugurale. Per l’occasione, tutte le attrazioni saranno accessibili al prezzo speciale di 2 euro a biglietto, mentre i giochi a premio e le attrazioni a tempo proporranno promozioni dedicate valide per tutta la serata.

Giostre, giochi e una lotteria: il September Park riporta la magia del Luna Park a Bergamo

«Siamo felici di tornare a Bergamo con una nuova edizione del September Park – dichiara Lorenzo Sambiase, portavoce dei gestori del Luna Park –. Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire un’esperienza pensata per tutte le età, affiancando alle attrazioni un calendario di iniziative speciali e numerose promozioni che permetteranno ai visitatori di vivere il parco durante tutto il periodo di apertura».

La lotteria il 19 settembre

Il September Park propone un calendario di appuntamenti speciali a partire da martedì 1 settembre, dalle 10 alle 12, momento in cui si terrà la mattinata dedicata alle persone

Giostre, giochi e una lotteria: il September Park riporta la magia del Luna Park a Bergamo

con disabilità, che potranno accedere gratuitamente e in sicurezza alle attrazioni insieme ai propri accompagnatori. Sabato 19 settembre, invece, è in programma la mega lotteria con in palio una bicicletta elettrica: l’estrazione si svolgerà alle 23.00 e, per ritirare il premio, sarà necessario essere presenti al momento dell’estrazione.

Durante tutta la permanenza del Luna Park saranno inoltre disponibili promozioni esclusive attraverso l’app AlphaLunaPark e sul sito ufficiale , con offerte valide ogni giorno che permetteranno ai visitatori di accedere alle attrazioni a prezzi agevolati. Gli orari di apertura del September Park sono i seguenti: tutti i giorni dalle 18.30 alle 24.00, mentre il venerdì e il sabato il parco resterà aperto fino all’1 di notte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Festività
Tempo libero
Tradizioni
Feste, Carnevale
Arte, cultura, intrattenimento
Lorenzo Sambiase
Comune di Bergamo
AlphaLunaPark