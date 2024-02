Giovane con il monopattino investito da un bus davanti alla stazione: muore a 19 anni

Tragico incidente stradale domenica 18 febbraio a Bergamo. Un ragazzo di 19 anni è stato in vestito da un bus Atb in piazzale Marconi, davanti alla stazione, poco dopo le 8,30. La dinamica è ancora in corso d’accertamento da parte della polizia locale, intervenuta insieme ai carabinieri e al 118.

Dalle prime informazioni raccolte, il giovane si stava dirigendo dal terminal dei tram verso la fermata dell’autobus davanti alla stazione nei pressi della rotonda delle Autolinee, quando per cause da chiarire è stato investito da un bus Atb della linea 8, che lo ha trascinato per 7 metri. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale anche attraverso le telecamere della zona, il ragazzo aveva con sé un monopattino ma al momento dell’impatto non era a bordo, lo stava spingendo a mano. La vittima, Zaccaria Belatik, nato in Italia da una famiglia di origini marocchine, abitava a Brembate. Il ragazzo al momento dell’incidente era in compagnia di due amici. Uno di loro ha raccontato che poco prima si trovavano al terminal del tram Teb con l’intenzione di andare in Borgo Palazzo, mancavano 10 minuti alla partenza e quando hanno visto il bus numero 8 hanno deciso di prendere quel mezzo anziché aspettare il tram.