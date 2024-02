Giovani, torna «Step by Step»: tre giorni di cammino e confronto lungo La Via delle Sorelle

L’iniziativa

L’iniziativa è pensata per promuovere presso i giovani La Via delle Sorelle, il percorso di 130 chilometri, attraverso oltre 30 Comuni, che collega Bergamo e Brescia, infrastruttura ed eredità verde dell’anno della Capitale. Un itinerario di tre giorni, durante i quali due gruppi di ragazzi e ragazze percorreranno contemporaneamente La Via delle Sorelle, partendo uno da Bergamo e uno da Brescia, per poi incontrarsi a metà cammino.

Il progetto si basa sul metodo delle walking discussions, che prevede di camminare insieme a esponenti del mondo della cultura, esperti di questioni ambientali e di tematiche europee. L’obiettivo del progetto è coinvolgere i e le giovani partecipanti in un cammino consapevole, durante il quale sono previste appunto delle walking discussions e momenti di scambio con esperti e ospiti d’eccezione per ragionare insieme su tematiche quali protagonismo giovanile, territorialità, linguaggi culturali e sostenibilità ambientale. Attraverso il progetto i giovani partecipanti avranno la possibilità di essere ambassadors del progetto e del Cammino stesso e coinvolgendo artisti, scienziati e influencer. L’iniziativa si concluderà il 9 maggio in occasione della Giornata dell’Europa che celebra la pace e l’unità in Europa e che quest’anno si svolge un mese prima delle elezioni europee (6-9 giugno 2024). Anche grazie a questo progetto, La Via delle Sorelle si conferma uno dei progetti permanenti più versatili e inclusivi nati in occasione di Bergamo Brescia 2023: una via, un luogo non solo di cammino ma anche di incontro, un palcoscenico a cielo aperto in grado di accogliere e far germogliare contenuti oltre l’anno della Capitale.