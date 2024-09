Giovedì 26 settembre Porta San Giacomo si colora di verde

« Siamo orgogliosi di essere parte attiva di questa campagna e di aver lanciato una cordata che riunisce attorno al tema della prevenzione vari livelli istituzionali, dal Comune fino alla Regione, insieme alla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica , per informare la popolazione su questa patologia e sulla possibilità di effettuare il test di ricerca del portatore sano - ha detto la sindaca di Bergamo Elena Carnevali nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Palazzo Frizzoni-. La campagna promossa dalla Fondazione, a cui volentieri prendiamo parte, vuole favorire una consapevolezza diffusa sulla fibrosi cistica e, soprattutto, informare sulla possibilità di effettuare il test di ricerca del portatore sano per le persone in età fertile, affinché tutti possano compiere una scelta di genitorialità consapevole e libera».

L’appuntamento con Together for life

Luana Piazzalunga, referente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per la nostra provincia, ha annunciato l’appuntamento annuale di Together for life, evento di foundraising che unisce impresa, solidarietà e ricerca a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS: quest’anno si svolgerà il 25 ottobre al Portico del Seminario di Calcinate. Nelle 9 edizioni precedenti, Together for life ha raccolto quasi 600 mila euro devoluti a progetti di ricerca.