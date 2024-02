Giù la vetrata con un tombino. Rubata la cassa: un arrestato

Un giovane marocchino di 21 anni senza fissa dimora e senza documenti è stato tratto in arresto martedì notte perché accusato (con un complice poi scappato) di aver messo a segno un furto con scasso ai danni del ristorante «Da Adele» di via Guglielmo D’Alzano 6/B a Bergamo, la cui vetrina è stata divelta con un tombino .

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, svegliati dai forti rumori in strada. Immediato l’allarme al 112: sul posto una Volante della questura, alla cui vista i due sospettati hanno reagito scappando e scavalcando diverse cancellate. Grazie al supporto di altre pattuglie, uno dei due fuggitivi, il ventunenne, è stato trovato in un cantiere e arrestato mentre tentava di aprire il registratore di cassa appena rubato dal ristorante. Mai condannato in passato, a suo carico è però emersa una denuncia dello scorso 17 gennaio per uno scippo a Milano.