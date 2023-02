Giunta «calda» su Palasport e Arena, resta il nodo del volley senza casa

Il vecchio palasport (ora PalaIntred) che si trasforma nella nuova Gamec, l’ Arena di Chorus Life destinata a diventare il punto di riferimento degli spettacoli in città e che manda in pensione il Creberg Teatro dove sorgerà il nuovo palazzetto dello sport. Un domino complesso e con qualche passaggio delicato che ha sì scatenato le minoranze di Palafrizzoni, ma creato qualche mal di pancia anche in Giunta. Giovedì 9 febbraio il sindaco Giorgio Gori e gli assessori hanno fatto il punto e provato a chiarire i dubbi emersi in questi giorni. Anche sul fronte amico.