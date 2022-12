Giuseppe Forlenza è il nuovo prefetto di Bergamo

È Giuseppe Forlenza il nuovo prefetto di Bergamo. Subentra a Enrico Ricci, dal 5 dicembre prefetto di Catanzaro. Forlenza arriva da Rimini, dove guidava la Prefettura dal 27 luglio 2020. Nato a Contursi Terme (Salerno), 58 anni, sposato e padre di tre figli, Giuseppe Forlenza si è laureato con lode in Giurisprudenza nel 1987 all’Università degli Studi di Salerno - dove ha collaborato con la cattedra di Procedura penale - ha conseguito il master di II livello in «Management Pubblico» all’Università di Perugia in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. È abilitato all’esercizio della professione di avvocato.