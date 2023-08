Gmg, i mille pellegrini bergamaschi accolti a São Mamede - Foto

«Benvenuti», recitano grandi striscioni posizionati a São Mamede all’arrivo degli oltre mille pellegrini bergamaschi che in questi giorni partecipano alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. L’accoglienza organizzata dai volontari e dalle famiglie di questo piccolo centro, a 50 chilometri da Lisbona, è iniziata giovedì 3 agosto con una festa e una cena in onore dei giovani, partiti di prima mattina da Lourdes e arrivati in serata dopo aver trascorso tutta la giornata sui 17 pullman, percorrendo oltre 1.200 chilometri.