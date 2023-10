Grassobbio, l’ultimo abbraccio a Luca Beretta

Grassobbio ha dato l’ultimo abbraccio a Luca Beretta, morto nei giorni scorsi a 45 anni per un infarto nella carpenteria di famiglia. Nella chiesa parrocchiale, venerdì pomeriggio, sono arrivati in tantissimi per l’addio al 45enne, sposato e padre di due figli. Al funerale, tra gli altri, c’erano anche molti rappresentanti e ragazzi della società di calcio dell’oratorio: Luca, infatti, era aiuto allenatore nella categoria degli Allievi. Le squadre, insieme agli amici e familiari, gli hanno dedicato alcuni striscioni. Il curato don Luca Sana, in un passaggio dell’omelia, ha detto: «L’abbraccio che si è composto oggi e in questi giorni, sia l’abbraccio più affettuoso che possa lenire questo dolore così grande». In chiesa sono stati anche letti messaggi di affetto per Luca dal figlio Federico, dagli amici e dai ragazzi della società sportiva. All’uscita del feretro dalla chiesa gli amici hanno salutato Luca con fumogeni e palloncini.