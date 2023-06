Guardia medica, firmato il nuovo accordo: ecco i punti principali

Dopo il rinvio di venerdì 16 giugno, lunedì 19 giugno si sono riuniti Ats Bergamo, i rappresentanti sindacali e le Asst territoriali, per l’approvazione dell’accordo di riorganizzazione delle attività di Continuità assistenziale. Al tavolo erano presenti Ats Bergamo, Asst Papa Giovanni XXIII, Asst Bergamo Est, Asst Bergamo Ovest, Fimmg, Snami, Smi e Cisl Medici. All’ordine del giorno la discussione degli ultimi aspetti contrattuali, organizzativi ed economici del Servizio, «per una proposta in grado di corrispondere alle aspettative dei professionisti coinvolti – spiega l’Ats in una nota – e garantire un’adeguata copertura del territorio provinciale».