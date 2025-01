Guasto sulla linea elettrica, treni fermi a Milano Centrale: disagi e ritardi

Sono tredici i treni Alta Velocità in coda, sui 15 in ritardo, e 4 quelli cancellati, annunciati alle 9 sul tabellone delle partenze in stazione Centrale, a Milano, nodo ferroviario interessato da una sospensione della circolazione per verifiche tecniche alla linea elettrica.

I ritardi vanno da 10 a 120 minuti.La circolazione ferroviaria è ancora sospesa sulle linee M ilano - Genova, Milano - Venezia e Milano - Bologna per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate. Lo segnala in una nota FS Italiane.

Il tabellone delle partenze della stazione di Milano Centrale come appariva nella mattinata di sabato 11 novembre

(Foto di Facebook di Paolo Inzaino) La coda di viaggiatori che chiedono informazioni dopo la cancellazione del oro treno alla stazione di Milano Centrale nella mattinata di sabato 11 novembre

(Foto di Facebook di Paolo Inzaino)

La circolazione è tornata regolare sulla linea Milano - Torino. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni, limitazioni o variazioni di percorso. Dal sito delle ferrovie, sono indicati 9 Treni ad Alta Velocità con tempi di percorrenza superiori a 60 minuti. 3 i treni cancellati.

Per ora non si registrano particolari ripercussioni per i treni in arrivo e in partenza per Bergamo.

Trenitalia consiglia di limitare gli spostamenti