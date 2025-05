Guasto tecnico tra Treviglio e Verdello: ritardi e disagi per i pendolari sulla Bergamo-Milano

Il treno 2253 in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 6:23 e diretto a Bergamo non è mai partito, bloccato da controlli tecnici. Il 2256, previsto da Bergamo alle 6:30 per Milano, è stato invece cancellato. La circolazione sulla Bergamo-Treviglio ha subito pesanti modifiche: il treno 22618 ha terminato la corsa a Verdello Dalmine, così come il 22623 e il 22626 sono partiti dalla stessa stazione, mentre il 22619 ha concluso la tratta a Treviglio Ovest.