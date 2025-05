Guasto tecnico tra Treviglio e Verdello: ritardi per i pendolari sulla Bergamo-Milano. Disagi per lo sciopero nazionale

Il treno 2253 in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 6:23 e diretto a Bergamo non è mai partito, bloccato da controlli tecnici. Il 2256, previsto da Bergamo alle 6:30 per Milano, è stato invece cancellato. La circolazione sulla Bergamo-Treviglio ha subito pesanti modifiche: il treno 22618 ha terminato la corsa a Verdello Dalmine, così come il 22623 e il 22626 sono partiti dalla stessa stazione, mentre il 22619 ha concluso la tratta a Treviglio Ovest.

Sciopero del personale Fs e Italo

Segnaliamo inoltre disagi per i passeggeri e i pendolari che usano i treni per spostarsi e anche recarsi al lavoro per lo sciopero nazionale del 23 maggio che coinvolge il personale del gruppo Fs, Italo e Trenord. Treni cancellati o con ritardi fino a 90 minuti alla stazione Termini di Roma. Anche a Bologna Centrale si registrano già una decina di treni cancellati, tra regionali e convogli Alta Velocità a lunga percorrenza, e qualche ritardo, fino a 35 minuti al momento per i treni in partenza. I monitor in stazione informano i passeggeri che dall’una di stanotte fino alle 23.59 i treni potranno subire ritardi o variazioni a causa dello sciopero.