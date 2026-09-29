Hashish dalla Spagna a Bergamo e Lecco: tre persone in carcere
IL BLITZ. L’indagine della Guardia di Finanza è partita dal sequestro di circa quattro chili di droga a Malpensa. Quattro gli arresti complessivi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Tre persone sono state arrestate e trasferite in carcere dalla Guardia di Finanza di Varese tra le province di Bergamo e Lecco. Sono indagate per concorso in un traffico internazionale di stupefacenti: secondo l’ipotesi investigativa, l’hashish arrivava dalla Spagna tramite rotte aeree ed era destinato a reti di spaccio attive nei due territori.
L’indagine partita da Malpensa
Le indagini, condotte dai finanzieri del Gruppo Malpensa e coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, sono iniziate dopo l’arresto in flagranza di un cittadino italiano. Al suo arrivo in aeroporto, nel bagaglio erano stati trovati circa quattro chilogrammi di hashish. I successivi accertamenti hanno portato a individuare i rapporti tra le persone coinvolte e il presunto sistema di approvvigionamento e distribuzione della droga.
Tre misure cautelari tra Bergamo e Lecco
Su richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio ha disposto il carcere per due cittadini marocchini - un uomo e una donna residenti in provincia di Bergamo - e un cittadino italiano bloccato a Malpensa con i 4 chili di droga occultati in un doppio fondo del bagaglio. La donna è stata invece arrestata a Orio al Serio, in aeroporto arrivata con un volo dalla Spagna.
Con queste tre misure, salgono a quattro le persone arrestate nell’ambito dell’indagine.
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