Hashish dalla Spagna a Bergamo e Lecco: tre persone in carcere

Tre persone sono state arrestate e trasferite in carcere dalla Guardia di Finanza di Varese tra le province di Bergamo e Lecco. Sono indagate per concorso in un traffico internazionale di stupefacenti: secondo l’ipotesi investigativa, l’hashish arrivava dalla Spagna tramite rotte aeree ed era destinato a reti di spaccio attive nei due territori.

L’indagine partita da Malpensa

Le indagini, condotte dai finanzieri del Gruppo Malpensa e coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, sono iniziate dopo l’arresto in flagranza di un cittadino italiano. Al suo arrivo in aeroporto, nel bagaglio erano stati trovati circa quattro chilogrammi di hashish. I successivi accertamenti hanno portato a individuare i rapporti tra le persone coinvolte e il presunto sistema di approvvigionamento e distribuzione della droga.

Tre misure cautelari tra Bergamo e Lecco