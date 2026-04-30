Hiv e malattie sessuali, nuovi test gratuiti da lunedì: Bergamo rafforza la prevenzione

È un impegno che non si ferma. Tra il 2019 e il 2025, Bergamo Fast-Track City – la rete che riunisce istituzioni e Terzo settore nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, a partire dall’Hiv/Aids – ha offerto 38.866 test: nello stesso periodo sono state 164 le persone che hanno ricevuto una diagnosi tra Hiv, epatite C, sifilide ed epatite B. Sul fronte della formazione, invece, sono stati 14.807 gli studenti incontrati in provincia.