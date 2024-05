«Ho cucinato per Macron e Xi, che emozione»

Dalla Bergamasca ai ristoranti stellati di tutto il mondo, fino all’Eliseo. Luca Adobati, giovane chef di 29 anni originario di Alzano, lunedì ha avuto l’onore di cucinare per il presidente francese Emmanuel Macron e Xi Jinping, presidente della Cina, dopo il loro incontro, e per i 250 invitati alla cena che si è svolta nella residenza ufficiale del presidente della Repubblica francese. «Io sono sous chef nella brigata del Mirazur a Menton, in Francia, il ristorante di Mauro Colagreco, 3 Stelle Michelin – racconta Luca, che nella sua carriera ha lavorato con Cracco, i Cerea e anche Yannik Alléno –, e proprio con Colagreco ho avuto la grande opportunità di cucinare all’Eliseo in occasione di questo incontro. Ero l’unico italiano e unico bergamasco, un onore. Abbiamo preparato un nostro piatto (era uno dei tre piatti in menu della serata), una tartare di granchio, caviale, vinaigrette al miele con un velo di fiori di Cosmos, un piatto lungo come montaggio. Il velo poi è realizzato coi fiori del nostro orto e per fare 250 piatti abbiamo usato 1.380 fiori, 11mila petali. È stato però un bel lavoro».