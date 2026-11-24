Dodici nuove poltrone letto per permettere ai familiari di restare accanto ai propri cari anche durante la notte, senza rinunciare al comfort. E poi due ulivi e nuove fioriture per rendere più accoglienti gli spazi esterni. L’Hospice di Borgo Palazzo, a Bergamo, si arricchisce di nuove dotazioni grazie alla donazione dell’Associazione Cure Palliative ODV-ETS, presentata martedì 24 novembre nella struttura dell’Asst Papa Giovanni XXIII.

Un intervento che punta a migliorare l’accoglienza non soltanto dei pazienti, ma anche delle persone che li accompagnano in una fase particolarmente delicata della vita. L’acquisto delle 12 poltrone letto è stato possibile anche grazie al contributo dei fondi raccolti attraverso StraBergamo 2025. Le nuove sedute consentiranno a familiari e caregiver di fermarsi durante la notte e di riposare vicino alle persone ricoverate, garantendo una presenza più continuativa.

Il desiderio di vicinanza

«Quando una persona attraversa l’ultima parte della propria vita, il bisogno di vicinanza riguarda anche chi le vuole bene – ha spiegato Aurora Minetti, presidente dell’Associazione Cure Palliative –. Con queste poltrone abbiamo voluto offrire ai familiari la possibilità di restare accanto ai propri cari anche durante la notte, con maggiore comodità, senza che la preoccupazione di dove riposare o di quando dover andare via si aggiunga alla fatica emotiva di quei giorni».

La donazione ha riguardato anche gli spazi esterni dell’Hospice, con la collocazione di due ulivi e nuove piante nelle aiuole all’ingresso. Una scelta che ha anche un significato simbolico: «Gli ulivi sono presenti nel simbolo della nostra associazione e richiamano valori per noi importanti, come la pace, la continuità della vita e la capacità di resistere e custodire», ha aggiunto Minetti. «Sono interventi diversi, ma nascono dalla stessa attenzione: fare in modo che l’Hospice sia un luogo in cui le persone possano sentirsi accolte e mai lasciate sole, anche nei momenti più difficili».

Alla presentazione erano presenti, oltre alla presidente dell’associazione, il direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII, Francesco Locati, la direttrice sociosanitaria Simonetta Cesa e la direttrice della struttura di Cure Palliative, Terapia del Dolore e Hospice, Roberta Marchesi.

Risorsa preziosa per l’ospedale

«La vicinanza delle associazioni e dei volontari rappresenta una risorsa preziosa per il nostro ospedale e per le persone che assistiamo – ha commentato Francesco Locati –. Questa donazione ne è un esempio concreto: le nuove poltrone rispondono a un bisogno reale dei familiari e dei caregiver, mentre la cura degli spazi esterni contribuisce a rendere più accogliente un luogo nel quale l’attenzione alla persona e alle relazioni ha un’importanza fondamentale».