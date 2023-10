I colori dell’autunno nelle foto dei lettori, mandaci i tuoi scatti

L’autunno è arrivato e con le prime foglie gialle è giunto il momento per L’Eco di iniziare a raccogliere le foto a tema dei lettori. L’estate – dopo un’ultima settimana di alte temperature – è proprio finita e l’aria fredda comincia a farsi sentire. Vi invitiamo dunque a raccontarci cosa significa per voi autunno e a mostrarci cosa amate di più di questa stagione. Potete inviarci foto della natura, come castagne, vigne e boschi; oppure foto della città di Bergamo e dei paesi della provincia che cambiano con la nuova stagione. Mandateci i dettagli che più preferite di questo periodo, i panorami che vi tolgono il fiato e le tradizioni autunnali a cui siete legati da sempre. Insomma, raccontiamo insieme il nostro territorio d’autunno con una bella gallery fotografica.

Come inviare le foto

Per inviarci la vostra foto, cliccate sull’apposita sezione qui sotto. Caricate la vostra immagine, scrivete una breve descrizione e specificate sia il vostro nome che il luogo dove avete realizzato lo scatto. La gallery completa rimarrà disponibile sul nostro sito per le prossime settimane e verrà aggiornata con le nuove foto che ci mandate. Ogni giorno selezioneremo uno dei vostri scatti per la nostra #fotodelgiorno, mentre ogni lunedì sceglieremo una foto come immagine di copertina della nostra pagina Facebook. Proprio per questo, se non siete già follower de L’Eco, vi consigliamo di seguirci anche sui social per non perdervi l’eventuale pubblicazione della vostra foto, nonché tutte le attività e i contest che proponiamo.