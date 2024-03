I gladiatori romani «combattono» in Università per smontare gli stereotipi cinematografici

L’ Università degli Studi di Bergamo , nell’ambito del corso di Storia Romana B (resp. Prof.ssa Elena Gritti), invita a un viaggio in una storia lunghissima, che inizia dal periodo miceneo e attraversa i secoli passando per i Campano-lucani e gli Etruschi, fino all’evoluzione giuridica e sacrale a Roma e nel suo Impero.

Dopo la lezione una rievocazione storica

Alla lezione di Dario Battaglia seguirà, alle 18, una breve rievocazione dei duelli dell’epoca romana, gestita dagli atleti professionisti dell’Associazione Ars Dimicandi, attiva a livello internazionale e che ha curato dimostrazioni pratiche in scenari di grande importanza storica quali il Colosseo di Roma, il Museo storico di Tarragona e i grandi anfiteatri di Treviri e Nîmes, oltre ad aver instaurato collaborazioni con Musei storici e Siti archeologici di interesse nazionale (Museo della Civiltà Romana EUR; Anfiteatro e museo di Arezzo, Anfiteatro di Susa (To), Anfiteatro di Cividate Camuna (BS), Anfiteatro di Siracusa; Circo Massimo e circo Massenzio, Roma (Org. Basileia), Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – Roma, Museo del Teatro Romano di Verona e molti altri) e di interesse internazionale (Anfiteatro e Museo storico di Tarragona, Parco archeologico di Xanten in Germania, Museo archeologico di St. Romain-en-Gal in Francia, Teatro romano di Augusta Raurica – Augst in Svizzera, Museo di Pola, Museo di Umago Palazzo di Diocleziano, Spalato in Croazia e altri ancora).