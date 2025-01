I luoghi del cuore Fai: Martinengo, Lovere e Almenno tra i più votati

C’è tempo fino al 10 aprile per partecipare al censimento de «I Luoghi del Cuore», il programma nazionale promosso dal Fai-Fondo per l’ambiente italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, e tutti, anche coloro che hanno già votato, sono invitati a continuare a farlo, per assicurare un futuro di tutela e valorizzazione ai propri luoghi amati, ma anche ai tanti altri di cui il censimento fa emergere i bisogni. Una chiesa affrescata, un antico monastero, un castello disabitato, una borgata di montagna, un pianoro coltivato, un bosco, un sentiero: molti scorci del nostro Paese sono stati testimoni di un momento della nostra vita oppure ci hanno meravigliato per la loro straordinaria bellezza e unicità. Non solo uno, il più significativo, bensì tutti questi «luoghi del cuore» possono essere votati e sostenuti per garantire la loro salvaguardia e valorizzazione.