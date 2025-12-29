Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 29 Dicembre 2025

Il 31 il Te Deum in Cattedrale, giovedì la Messa per la Pace

LE CELEBRAZIONI. Il ringraziamento per l’anno appena trascorso e l’accoglienza di quello nuovo.

Laura Arrighetti
Laura Arrighetti
Il Te Deum dell’anno scorso
Il Te Deum dell’anno scorso

Con la chiusura dell’Anno Santo, si chiude anche l’anno 2025. Alcune celebrazioni segnano il passaggio all’anno nuovo. Mercoledì 31 dicembre alle 18 in Cattedrale la Messa prevede il canto del Te Deum, l’antico inno in ringraziamento al Signore per l’anno trascorso, mentre per il primo giorno dell’anno, giovedì 1° gennaio, Capodanno, alle 18 in Cattedrale il Vescovo monsignor Francesco Beschi presiederà la Messa per la Pace nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio; quest’anno ricorre la 59ª Giornata mondiale della pace sul tema scelto da Papa Leone «La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante». Il Santo Padre invita tutti ad accogliere la pace e diventare testimoni di pace perché essa «esiste, vuole abitarci, ha il mite potere di illuminare e allargare l’intelligenza, resiste alla violenza e la vince. La pace ha il respiro dell’eterno».

I cristiani devono diventare testimoni, e citando Sant’Agostino, il Papa invita a «intrecciare un’indissolubile amicizia con la pace». Siamo tutti invitati a camminare per questa strada tracciata dal Risorto. Lui stesso ha incarnato una pace disarmata perché «disarmata fu la sua lotta».
La pace è un dono che va salvaguardato, infatti se «non è una realtà sperimentata e da custodire e da coltivare, l’aggressività si diffonde nella vita domestica e in quella pubblica» e si può cadere nell’inganno che per ottenerla ci si debba preparare alla guerra incarnando «l’irrazionalità di un rapporto tra popoli basato non sul diritto, sulla giustizia e sulla fiducia, ma sulla paura e sul dominio della forza». Da preferire «la via dell’ascolto e, per quanto possibile, dell’incontro con le ragioni altrui».

Per ottenere una pace disarmante dobbiamo incarnare la mitezza perché «la bontà è disarmante. Forse per questo Dio si è fatto bambino». Papa Leone ricorda che la pace è possibile, «non è un’utopia e il dialogo ecumenico e interreligioso sono vie privilegiate per raggiungerla».
Martedì 6 gennaio in Cattedrale la Messa nella Solennità dell’Epifania verrà presieduta dal Vescovo Francesco Beschi alle 10,30, mentre alle 17 si reciteranno i Vespri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Credo
Evento religioso
Festività religiose
Francesco Beschi
Papa Leone
Papa