Capodanno in piazzale Alpini: 18 artisti su tre palchi, già esauriti i 4 mila ingressi

Dopo un bienno di restrizioni, a Bergamo si torna a festeggiare in grande stile. Sabato 31 dicembre si esibiranno 18 artisti orobici su 3 palchi allestiti in piazzale Alpini: una serata di musica live no stop, dj set e street food, una ricetta che sta piacendo così tanto che sono andati a ruba tutti i quattromila posti per l’evento (gratuito) organizzato da Rete Doc e promosso dal Comune in collaborazione con le tre principali anime musicali del capoluogo. Ovvero Edoné, Ink Club e Nxt Station, che ospiteranno a turno un live show di band e artisti bergamaschi, mentre gli altri palchi proporranno in simultanea dei dj set.